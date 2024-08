Festival Kalorama arranca no Parque da Bela Vista

O regresso a Portugal dos Massive Attack e de Sam Smith marca esta quinta-feira o arranque do 3.º festival Kalorama, em Lisboa, que decorre até sábado e cujo cartaz do primeiro dia inclui também Peggy Gou ou Loyle Carner.

O recinto, montado no Parque da Bela Vista, abre às 16h00 e até às 2h00 de sábado irá ouvir-se música em quatro palcos, mais um do que na edição do ano passado.



Hoje no palco principal atuam, além dos Massive Attack e de Sam Smith, Mulecca XIII e Ana Lua Caiano.



O palco San Miguel acolhe hoje os concertos de Monobloc, Gossip, Fever Ray e Peggy Gou. Já pelo palco Lisboa passam Landz, Filipe Catto, Vagabon, Jalen Ngonda e Loyle Carner e pelo Palco Panorama Yizhaq, Ketiov, Kiddy Smile e Cheriii.



O recinto volta a abrir às 16h00 na sexta-feira e no sábado. A música começa a ouvir-se uma hora depois e prolonga-se até às 3h00.