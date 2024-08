Festival Paredes de Coura arranca em força

A lista de artistas e bandas inclui também Idles, Girl in Red, The Jesus And The Mary Chain, Slowdive, Slow J, Baxter Dury, Gilsons, Nouvelle Vague, Allah-Las, Branko, Wolf Manhattan e Conferência Inferno, para além de muitos mais.



Passados 21 anos João Carvalho, um dos fundadores do festival, assume: “O grande desafio é mesmo esse, continuar a fazer do Paredes de Coura aquilo que sempre foi, um festival de descoberta de boa música, no qual se juntam passado, presente e futuro sem qualquer tipo de complexos ou barreiras”.





E, ao mesmo tempo, sublinha o organizador desde a primeira hora, “dar um pequeno contributo para melhorar o mundo, sobretudo num momento tão conturbado como o que vivemos”. Afinal, diz, “Coura sempre foi o festival da amabilidade, da solidariedade, do carinho e da ternura. Acima de tudo, é isso que pretendemos continuar a ser”.