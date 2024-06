João Barrento com o Prémio Camões. "Dimensão é demasiado grande"

Foi esta a reação do escritor e tradutor João Barrento ao saber que tinha vencido o galardão com o nome do poeta. Galardão que recebeu esta quinta-feira à tarde, em Lisboa, e que é o maior prémio da literatura em Língua Portuguesa.

João Barrento foi reconhecido pelo júri do Prémio Camões como autor de uma obra relevante e singular marcada sobretudo pelo ensaio e pela tradução literária, em particular as traduções de literatura de língua alemã que vão da Idade Média à época contemporânea.





Nascido em Alter do Chão em 1940, João Barrento é o vencedor do Prémio Camões 2023.