João Luís Barreto Guimarães vence Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa

O poeta João Luís Barreto Guimarães venceu o Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa, da Associação Portuguesa de Escritores.





O prémio foi atribuído ao livro "Aberto Todos os Dias".



À Antena 1, o poeta, tradutor e médico reage ao prémio com satisfação e fala de um livro solar.



João Luís Barreto Guimarães publicou o seu primeiro livro em 1989.



Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa, no valor de 12.500 euros, é patrocinado pela Câmara Municipal de Faro e pela Fundação Millennium BCP.



O vencedor foi anunciado hoje, quando se assinalam 100 anos do nascimento do poeta António Ramos Rosa.





A jornalista Sandy Gageiro falou com o vencedor.