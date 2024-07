Morreu Fausto Bordalo Dias, criador de "Por este rio acima"

"Fausto Bordalo Dias morreu esta noite, em sua casa, vítima de doença prolongada", confirmou o representante da agência artística Ao Sul do Mundo, citado pela agência Lusa.Fausto é um dos nomes maiores da música portuguesa.

O derradeiro álbum de originais, intitulado "Em busca das montanhas azuis", fora lançado em 2011. Desde então, o músico atuava em concertos esporádicos.

Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias nasceu a bordo do navio, durante uma viagem entre Portugal e Angola. Seria registado a 26 de novembro de 1948 em Vila Franca das Naves, Trancoso.

Sandra Henriques - Antena 1



Aos 20 anos, já em Lisboa, Fausto concluiu a licenciatura em Ciências Políticas e Sociais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, atualmente ISCSP.

O primeiro EP seria editado em 1969 com o título “Fausto”, trabalho que lhe valeu o Prémio Revelação atribuído pela Rádio Renascença.

. Em maio de 1974, ajudou a fundar o GAC com José Mário Branco, Afonso Dias e Tino Flores.

Em 1978, assinou com Sérgio Godinho e José Mário Branco a banda-sonora do filme “A Confederação”, de Luís Galvão Teles. E em 2009 voltou a juntar-se a Sérgio Godinho e José Mário Branco para o espetáculo “Três cantos ao vivo”, que resultaria num álbum ao vivo.





Em março do ano passado, Filipe Sambado, Surma e Primeira Dama homenagearam Fausto na segunda semifinal do 57,º Festival da Canção, na RTP: interpretaram, então, os temas "O barco vai de saída", "Como um sonho acordado", "A guerra é a guerra", "O cortejo dos penitentes" e "Lembra-me um sonho lindo".

Presidente homenageia um dos "nomes maiores" da música portuguesa



O presidente da República disse ter recebido com tristeza a notícia da morte de Fausto Bordalo Dias, “que ao longo de décadas deixou um legado musical que se confunde com a própria história de Portugal”.



“Fausto pertencia a uma constelação de músicos que traduziu para as canções de intervenção o sentimento do povo português, e é por isso inevitável associar o nome de Fausto aos nomes maiores da música portuguesa, como José Afonso, José Mário Branco ou Sérgio Godinho”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.



“Aos familiares e amigos de Fausto Bordalo Dias, envio as mais sentidas e afetuosas condolências”, acrescenta.





Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já reagiu. "A música de Fausto Bordalo Dias encantou-nos durante décadas. É com profundo pesar que recebo a notícia da sua morte, que não significa o seu desaparecimento. O contributo que deu à música e à portugalidade são eternos e vão continuar a inspirar-nos", escreveu na rede social X.