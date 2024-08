Pelo menos uma pessoa detida por ligação à morte de Matthew Perry

O canal NBC cita autoridades locais que reportaram uma detenção, enquanto o site norte-americano TMZ afirma que houve “várias” detenções, incluindo a de um médico.

A polícia investiga desde maio último as circunstâncias da morte do ator norte americano. Matthew Perry encontrado inconsciente em outubro de 2023 no jacuzzi da sua casa em Los Angeles.



Friends morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina”, que provocaram "sobreestimulação cardiovascular e depressão respiratória".



Segundo uma autópsia realizada ao corpo do ator de 54 anos foram encontrados níveis de cetamina no sangue próximos aos que seriam utilizados numa anestesia geral.



Inicialmente não houve indícios de qualquer crime e na altura o caso foi considerado um acidente.



Entretanto, em maio último, a polícia de Los Angeles e a Drug Enforcement Administration anunciaram que tinham iniciado uma investigação conjunta para apurar como é que o ator teria conseguido os medicamentos e para a dose elevada de cetamina no sangue.







De acordo com o médico legista, Matthew Perry estava na altura a fazer um tratamento com cetamina para tratar a ansiedade e depressão.



No entanto, o ator tinha realizado o último tratamento uma semana e meia antes de morrer, o que não explica os níveis elevados da substâncias que foram detetados no sangue após a morte.







Matthew Perry tinha revelado publicamente a sua história de várias décadas com o abuso de substâncias. No entanto, segundo o médico legista, o ator estava sóbrio há 19 meses, não tendo sido encontradas quaisquer substâncias ou drogas ilícitas em sua casa.