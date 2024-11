Foto: Margarida Vaz - Antena 1

A sessão de abertura contou com a presença do realizador norte-americano vencedor do Leão de Prata de Melhor Realização em Veneza. À Antena 1 diz que está muito contente por trazer o filme ao LEFFEST. Lisboa é uma cidade de que gosta muito.



Outro destaque no LEFFEST é um ciclo sobre a Palestina que inclui um concerto solidário para apoiar o povo palestiniano. O ''Make freedom ring'' vai realizar-se no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 11 de novembro, a partir das 21h00.