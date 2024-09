Taylor Swift conquista sete prémios MTV

Swift fez história ao conquistar o melhor vídeo musical, o prémio mais proeminente, pela quinta vez, repetindo como artista do ano e melhor artista pop.

Nesta edição, a artista acrescentou os títulos de melhor colaboração, canção do verão, realização e edição, num total de sete das 12 nomeações a que concorria.

O vídeo de "Fortnight" foi realizado por Swift, que aparece com a cara coberta de tatuagens ao estilo de Post Malone, e contou também com a participação dos atores Ethan Hawke e Josh Charles, a quem a artista dedicou o grande prémio, no final da gala de três horas.

"Vou lembrar-me sempre de quando terminava um take e dizia `corta!` e ouvia alguém a aplaudir nas traseiras do estúdio onde estávamos a gravar, e essa pessoa era o meu namorado, Travis [Kelce]. Tudo o que este homem toca transforma-se em felicidade, diversão e magia. Quero agradecer-lhe por isso", disse Taylor Swift.

Esperava-se da cantora, que na terça-feira manifestou apoio à candidata democrata Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, uma declaração política, mas Swift foi mais subtil e, ao salientar que o prémio recém-conquistado provinha da votação dos fãs, pediu: "se tiverem mais de 18 anos, registem-se para votar noutra coisa".

A cantora e compositora, de 34 anos, que começou na música country e passou para a pop, acumulou já 30 prémios MTV VMA, igualando a cantora Beyoncé, que, paradoxalmente, experimentou o country no último álbum.

Numa outra subida ao palco, quando levou para casa o primeiro prémio da noite, o de melhor colaboração, Taylor Swift quis recordar as vítimas dos atentados de 11 de setembro e familiares.

"Isso é o mais importante do dia de hoje e tudo o que acontece esta noite está por detrás disso", salientou.