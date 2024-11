"The seed of the Sacred Fig" conquista o Grande Prémio na edição 18.ª do LEFFEST

O realizador dissidente do regime do Irão, que foi obrigado a fugir do país, para não ser de novo detido, esteve no LEFFEST a apresentar o filme.





Explicou à jornalista da Antena 1, Margarida Vaz que estava preso quando aconteceu o caso Mahsa Amini, foi a inspiração para este filme.



Os prémios da edição 18ª do LEFFEST , o Grande Prémio NOS foi para ''The seed of the Sacred Fig'', de Mohammad Rasoulof.



O Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa foi em ex-aequo para ''The Shrouds'', de David Cronenberg e ''Rendez-Vous avec Pol Pot, de Rithy Panh.



Ao filme ''Black Dog'', de Guan Hu foi atríbuido o Prémio Especial do Júri



O Prémio do Júri para melhor Interpretação Feminina foi para Ensemble de Actrizes em ''VERMIGLIO'': Martina Scrinzi, Roberta Rovelli, Carlotta Gamba, Rachele Potrich, Anna Thaler, Orietta Notari e Sara Serraiocco



O ator francês Karim Leklou no filme ''Le Roman de Jim'' dos irmãos Larrieu conquistou a melhor Interpretação Masculina.



Na Secção Descobertas, o Prémio TAP Revelação foi em ex-aequo para: Kneecap, Rich Peppiatt e Les Fantômes, Jonathan Millet.