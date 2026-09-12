Académico de Viseu vence Vitória de Guimarães

O Académico de Viseu conquistou a primeira vitória caseira na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Vitória de Guimarães, por 2-1, com um golo de Bouldini, aos 90+3 minutos do jogo da sexta jornada.

Os beirões marcaram primeiro, já na segunda parte, aos 53, por Gohi, e os minhotos, que ainda não pontuaram fora de Guimarães, empataram, 14 minutos depois, antes de Bouldini resolver o encontro a favor dos viseenses, no período de descontos.



O Académico de Viseu, que somou a segunda vitória seguida, subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com oito pontos, o dobro dos vimaranenses, que, sem vencer há dois jogos, seguem no 12.º posto.