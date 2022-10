Amorim. "O empate não é um bom resultado"

O técnico Rúben Amorim afirmou hoje que Sporting e Marselha são "equipas semelhantes" e afastou a ideia de que um empate em França possa ser um bom resultado para os `leões`, na Liga dos Campeões de futebol.



Para o treinador português, apesar das duas derrotas no arranque do agrupamento, o Marselha é uma equipa "poderosa" e que pratica um tipo de futebol "semelhante" com o Sporting.



O Sporting lidera o Grupo D com seis pontos, seguido de Tottenham e Eintracht Frankfurt, ambos com três, e Marselha, ainda a zero.



O jogo Marselha-Sporting está agendado para as 17:45 (18:45 horas locais), no Estádio Velodrome, que estará `despido` de público, devido a castigo imposto aos franceses pela UEFA.