É o fim de uma era no Futebol Clube do Porto. André Villas-Boas venceu as eleições, de forma esmagadora, conseguiu mais de 80 por cento dos votos. Quase 21.500 votaram no que é agora o novo presidente.

Pinto da Costa obteve pouco mais de 5.200. Não chegou sequer aos vinte por cento.



A lista C de Nuno Lobo teve menos votos do que brancos e nulos.



Foram as eleições mais participadas da história do clube.