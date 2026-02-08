Anísio Cabral entra e dá a vitória ao Benfica

José Mourinho fez três alterações em relação ao empate em Tondela (0-0), com as entradas de Tomás Araújo, Sidny Lopes Cabral e Rafa, titular pela primeira vez desde o regresso ao Benfica, para os lugares de António Silva, Banjaqui e Sudakov.Na formação do Alverca, comparativamente ao empate com o Estrela da Amadora (1-1), Custódio Castro apenas mexeu na baliza, com Matheus Mendes a titular dada a indisponibilidade de André Gomes, por estar emprestado pelos ‘encarnados’.O Benfica entrou com grande ímpeto ofensivo e, logo aos dois minutos, Rafa disparou um remate em ‘arco’, para defesa atenta do guarda-redes do Alverca.Ao quarto de hora, Aursnes ameaçou o golo num remate de fora da área, que saiu por cima da barra.Mas, no minuto seguinte, os ‘encarnados’ conseguiram chegar ao 1-0, por Schjelderup, com o norueguês a aproveitar uma sobra de bola na área, após defesa incompleta de Matheus Mendes a remate de trivela de Rafa, para marcar o seu segundo golo na I Liga.O Alverca foi uma equipa muito ambiciosa, como prometeu Custódio Castro, tendo criado vários problemas nas transições para o ataque, principalmente por intermédio de Chiquinho, “trocando as voltas” a Sidny Lopes Cabral, que atuou como lateral-direito.Num cruzamento tirado pelo extremo dos alverquenses para o segundo poste, Figueiredo devolveu a bola para área e, por pouco, Marezi não conseguiu fazer a emenda para a baliza de Trubin.Aos 26, Matheus Mendes voltou a opor-se bem a um remate de Sidny Lopes Cabral da meia distância, mas, à meia hora, o Alverca viria a chegar ao empate, por Figueiredo, também o segundo na I Liga, a encostar um cruzamento de Marezi, em nova iniciativa de Chiquinho pelo flanco esquerdo, após deixar Sidny Lopes Cabral para trás.Para a segunda parte, Fabrício Garcia surgiu no lugar do agitador Chiquinho – que terá saído condicionado -, mas o Alverca manteve boa coesão defensiva, tentando impedir novo golo benfiquista.Rafa atirou ao poste da baliza visitante, aos 50, e, pouco depois, foi Pavlidis com um remate de cabeça, em zona frontal, a não conseguir acertar com as redes contrárias.O avançado grego viria a marcar ao minuto 60, desviando a bola para a baliza a cruzamento de Schjelderup, mas o lance acabou invalidado por braço na bola de Pavlidis.Pouco depois, Rafa ganhou em velocidade a Meupiyou e caiu na área, mas o árbitro mandou o jogo prosseguir, com José Mourinho e Prestianni a verem o cartão amarelo por protestos.Os pedidos de penálti para o Benfica voltaram ao minuto 70, com uma queda de Leandro Barreiro dentro da área num lance dividido com Chissumba, mas o árbitro Bruno Costa voltou a nada assinalar.A formação ‘encarnada’ continuou a forçar o golo da vitória, já com Sudakov no lugar de Sidny Lopes Cabral, mas o Alverca foi fechando a baliza, com Matheus Mendes a negar novamente o segundo golo, travando com a cabeça um remate forte de Prestianni.José Mourinho lançou Bruma e Anísio Cabral na tentativa de chegar ao triunfo e, na primeira vez que tocou na bola, o jovem ponta de lança atirou de cabeça para o 2-1, na sequência de um cruzamento de Dahl, marcando o seu segundo golo na competição.