Apuramento seguro

Portugal precisou de apenas dois jogos para assegurar a qualificação para os oitavos de final do Euro2024. Perante o adversário teoricamente mais forte do Grupo F, a Turquia, a Seleção Nacional conseguiu uma vitória categórica que começou a ser construída bem cedo e para a qual contribuiu o bizarro autogolo de Akaydin, aos 28 minutos. Antes, aos 21, Bernardo Silva havia aberto o marcador, que Bruno Fernandes fixou aos 55.

Com este desfecho, o jogo da próxima quarta-feira contra a Geórgia servirá apenas para cumprir calendário, no que a Portugal diz respeito. Nas contas do Grupo F, o primeiro lugar já não foge à equipa das quinas, a Turquia segue em segundo lugar com 3 pontos, Chéquia e Geórgia fecham a classificação com um ponto.