Arouca e Gil Vicente abrem esta sexta-feira a jornada 16 do campeonato português. Os arouquenses, agora treinados por Vasco Seabra, procuram os três pontos para tentar sair do último lugar da Liga contra um Gil Vicente tranquilo na classificação. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.