Arouca e Moreirense abrem esta sexta-feira a 19.ª jornada da I Liga. O Arouca continua a tentar amealhar pontos para fugir aos últimos três lugares contra uns cónegos que estão tranquilos na classificação, no oitavo lugar. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.