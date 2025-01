Arouca recupera de 0-2 e empata no terreno do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães, que estreou Luís Freire como terceiro treinador da época, somou a quinta igualdade consecutiva, ao empatar 2-2 na receção ao Arouca, na 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Michel, aos 20 minutos, e Nuno Santos, aos 40, deram dois tentos de vantagem aos anfitriões, que vinham de cinco jogos sem ganhar, três com Rui Borges e dois com Daniel Sousa, com resposta de Tiago Esgaio, aos 56, e Chico Lamba, aos 72. Os minhotos, que só ganharam dois dos últimos 13 jogos, passaram a somar 26 pontos e podem perder o sexto lugar para o Casa Pia (joga na segunda-feira no Bessa), enquanto o Arouca conta agora 16, subindo, provisoriamente, ao 14.º posto.