Arouca vence com recuperação notável

O Arouca deu a volta a dois golos de desvantagem para vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 3-2, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

O belga Noah Saviolo (26 minutos) e o francês Oumar Camara (30) marcaram para os vimaranenses, mas o uruguaio Alfonso Trezza (45+1) e o espanhol Barbero (56) repuseram a igualdade, antes de o sul-coreano Lee Hyunju (74) completar a reviravolta dos arouquenses.



A formação comandada por Vasco Seabra, que pela primeira vez esta época consegue duas vitórias seguidas no campeonato, subiu ao 12.º lugar, com 23 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães falhou a subida ao sexto posto e segue em nono, com 28.

