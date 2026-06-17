A Áustria, que não se qualificava desde 1998 e não ganhava desde 1990, entrou na terça-feira a vencer no Mundial de futebol ao bater a estreante Jordânia por 3-1, em jogo do Grupo I.
Áustria vence Jordânia aguerrida
Em Santa Clara, nos Estados Unidos, a formação asiática deu luta, mas os europeus foram mais eficazes, acabando por beneficiar de um autogolo de Yazan Al Arab, aos 76 minutos, para desbloquear o jogo.
Os austríacos tinham marcado primeiro, aos 20 minutos, por Romano Schmid, mas os jordanos responderam, aos 50, por Ali Olwan, e só desistiram, em definitivo, aos 90+12, quando o suplente Marko Arnautovic fechou o resultado de penálti.
A formação comandada por Ralf Rangnick deu, assim, um passo importante rumo ao apuramento, igualando na liderança a campeã em título Argentina, que bateu a Argélia por 3-0.
A Áustria entrou a dominar, perante uma Jordânia mais defensiva, mas que criou as primeiras ocasiões de grande perigo, em remates de Haddad, logo aos dois minutos, e Al Fakhouri, para grande defesa de Schlager, aos 17.
O conjunto europeu tinha dificuldades em criar perigo, mas, na primeira oportunidade, conseguiu chegar à vantagem, aos 20 minutos, num ‘tiro’ de fora da área de Romano Schmid, sem defesa para Abulaila, que não viu partir a bola.
A formação asiática quase empatou na resposta, aos 22 minutos, mas o cabeceamento de Ali Olwan foi à barra, e voltou a estar perto aos 34, em remates seguidos de Olwan e Tamari, o primeiro defendido por Schlager e o segundo contra um defesa.
Pelo meio, aos 33 minutos, a Áustria poderia ter conseguido o segundo golo, mas Posch, isolado, adiantou muito a bola.
A Jordânia continuou mais perigosa na segunda parte e empatou, aos 50 minutos: Al Rawabdeh roubou a bola e entregou-a a Ali Olwan, que fugiu pela esquerda, fletiu para dentro e, já na área, rematou colocado, com a bola a bater no poste esquerdo e a entrar.
Os jordanos ameaçaram o segundo pouco depois, aos 55 minutos, em novo remate de Ali Olwan, travado pela defesa, e, aos 67, Arnautovic, que tinha sido lançado ao intervalo, colocou a bola na baliza, mas depois de Posch tocar com o braço, anulando o golo.
A formação austríaca continuou em busca do segundo tento, que acabou por chegar aos 76 minutos, com Yazan Al Arab a marcar de forma inadvertida, na própria baliza, na sequência de um conto marcado na esquerda por Sabitzer.
Novamente em desvantagem, a Jordânia ainda tentou chegar à igualdade, mas as melhores ocasiões, na parte final, foram da Áustria, com Arnautovic a falhar na ‘cara’ do guarda-redes, aos 90+2 minutos, e a selar o 3-1 final de penálti, aos 90+12.
Jogo no Estádio Levi's, em Santa Clara.
Áustria - Jordânia, 3-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Romano Schmid, 20 minutos.
1-1, Ali Olwan, 50.
2-1, Yazan Al Arab, 76 (própria baliza).
3-1, Marko Arnautovic, 90+12 (grande penalidade).
Equipas:
- Áustria: Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (Kevin Danso, 59), Phillipp Mwene (Paul Wanner, 59), Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka, 59), Romano Schmid (Patrick Wimmer, 83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer e Sasa Kalajdziz (Marko Arnautovic, 46).
Selecionador: Ralf Rangnick.
- Jordânia: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad (Mahmoud Almardi, 81), Abdallah Nasib (Saed Alrosan 81), Yazan Al Arab, Mo Abualnadi (Saleem Obaid, 72), Mohannad Abu Taha, Odeh Al Fakhouri (Ali Azaizeh, 88), Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan e Mousa Tamari (Mohammad Al Daoud, 88).
Selecionador: Jamal Sellami.
Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcel Sabitzer (77),
Assistência: 68.527 espectadores.