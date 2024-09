Autogolo sela empate entre Casa Pia e V. Guimarães

O Casa Pia e o Vitória de Guimarães não foram além de um empate a uma bola em jogo da sétima jornada da I Liga, disputado hoje no Estádio Municipal de Rio Maior.

Cassiano abriu o marcador, aos 39 minutos, na conversão de uma grande penalidade, sendo que um corte infeliz de João Goulart, aos 49, permitiu ao conjunto minhoto igualar a partida, num resultado que não sofreu mais alterações até ao apito final.



Com este resultado, o Vitória de Guimarães, que vinha de uma derrota contra o FC Porto, é quarto classificado, com 13 pontos, mais cinco do que o Casa Pia, que subiu provisoriamente ao oitavo e atravessa o melhor período da temporada, com dois triunfos e dois empates nas últimas quatro rondas.



Tal como se perspetivava, os vimaranenses assumiram o controlo do jogo desde cedo, todavia, a espaços, os casapianos foram soltando-se das amarras e equilibrando a partida.



Prova disso foi o lance mais perigoso dos primeiros 25 minutos ter sido um remate de Svensson, após cruzamento de André Geraldes.



Aos 39 minutos, a formação orientada por João Pereira chegou ao golo: Alberto cometeu falta dentro da área sobre Rúben Kluivert e o brasileiro Cassiano, na conversão da grande penalidade, inaugurou o marcador, naquele que foi o segundo jogo consecutivo a marcar.



No entanto, o arranque na etapa complementar não poderia ter sido melhor para o conjunto vitoriano, que, logo aos 49 minutos, beneficiou de um autogolo de João Goulart, após um livre de Tiago Silva à direita do ataque.



Pouco depois, Nélson Oliveira testou a atenção de Patrick Sequeira e seguiram-se Kaio César, num lance muito semelhante, e João Mendes.



Mas o Casa Pia não se intimidou e também procurou voltar à vantagem. Aos 64, apenas não conseguiu porque Bruno Varela, com a defesa da partida, impediu o ‘bis’ praticamente certo de Cassiano, já dentro da pequena área.



Aos 87, e ainda de fora da área, Chuchu Ramírez ‘disparou’ com perigo à baliza de Patrick Sequeira, mas o resultado não se alterou mais.



O Casa Pia ainda podia ter chegado ao triunfo por Pablo Roberto, mas valeu o excelente corte de Tomás Handel nos últimos instantes do período de compensação.