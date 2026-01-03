O Moreirense foi vencer por 2-0 à Vila das Aves, em jogo da 17.ª jornada da I Liga, ascendendo ao sétimo lugar da prova e prolongando ainda mais a crise do AVS, destacado lanterna-vermelha do campeonato.
Reportagem
Desporto
Aves cada vez mais último
RTP
Depois de ter somado cinco encontros consecutivos sem qualquer vitória para o campeonato, a equipa de Moreira de Cónegos regressou aos triunfos, beneficiando dos golos de Travassos, aos 12 minutos, e de Schettine, aos 50, perante um AVS que ainda não somou qualquer vitória na presente edição da I Liga.
Com este triunfo, o Moreirense chega provisoriamente ao sétimo lugar, com 24 pontos, enquanto o AVS está 'afundado' no 18.º e último lugar, com apenas quatro pontos somados.