Benfica cede empate com Farense, sobe contestação a Schmidt

Ambiente de muita contestação durante o jogo, já com o Farense na frente depois de Cláudio Falcão ter marcado o 1-0, num lance de cabeça, após o intervalo. Com a Luz a ferver, mas em tom de contestação ao treinador da casa, aos 71 minutos Rafa veio repor a igualdade 1-1. Roger Schmidt via a sua equipa a pressionar os algarvios nos minutos que faltavam, mas também viu alguns lances de golo falhados. O atual campeão nacional volta a perder pontos, sendo o segundo empate consecutivo, e pode mesmo cair para terceiro, caso o FC Porto vença nesta jornada. O Farense era o oitavo da tabela e continua a efetuar um bom campeonato.