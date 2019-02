O Benfica entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Desportivo de Chaves em jogo que vai fechar a 23.ª jornada da Liga Portuguesa. Depois de alcançados os oitavos de final da Liga Europa, os encarnados tentam mais uma vitória campeonato para chegar ao Clássico, com o FC Porto, com uma desvantagem de apenas um ponto. O Desportivo de Chaves luta pela manutenção no primeiro escalão do futebol português e garante que não vão haver facilidades no Estádio da Luz. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.