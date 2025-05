Benfica é líder à condição com vitória suada no terreno do Estoril

O Benfica venceu sábado na visita ao Estoril-Praia por 2-1, na 32.ª jornada, e assumiu provisoriamente a liderança da I Liga de futebol, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, que no domingo recebe o Gil Vicente. O norueguês Aursnes e o argentino Otamendi apontaram aos sete e 35 minutos, respetivamente, os golos do triunfo dos encarnados, tendo Zanocelo, aos 78 reduzido a desvantagem, já depois de Begraoui ter visto o guardião Trubin defender uma grande penalidade. A uma semana da receção ao Sporting, o Benfica assume assim provisoriamente a liderança da I Liga, com 78 pontos, mais três do que os atuais campeões nacionais, que têm menos um jogo disputado, enquanto o Estoril-Praia ocupa a oitava posição, com 42.