O Benfica entra esta sexta-feira em campo na abertura da nona jornada da Liga Portuguesa. Os encarnados recebem o Moreirense depois de uma derrota frente a Belenenses, que custou a liderança do campeonato, e antes de receberem o Ajax, na Liga dos Campeões. Rui Vitória garante o foco da equipa da Luz e Ivo Vieira desvaloriza os últimos dois jogos do adversário. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.