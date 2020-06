O Benfica recebe esta terça-feira o Santa Clara no Estádio da Luz em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Bruno Lage regressa a casa depois da primeira vitória conseguida (após o interregno) frente ao Rio Ave. A partida tem início às 19h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.