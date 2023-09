Benfica triunfa em Vizela por 2-1 mas sofre com resultado incerto

O Benfica apresentou a novidade Trubin na baliza. Os "encarnados" esperavam em Vizela dificuldades acrescidas e assim as sentiu na segunda parte. No jogo, cedo o Benfica ganhou vantagem, num golo, com ressaltos à mistura, por Petar Musa. O Benfica foi controlando o jogo e Ángel Di María brilhou ao marcar o 2-0 num livre direto. Aos 70 minutos, jogo relançado após Samu ter reduzido 1-2 na transformação de um penálti. O campeão nacional voltou a sofrer na parte final de uma partida face à incerteza do resultado. O Benfica tem 12 pontos e pressiona o grupo dianteiro.