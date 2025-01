Benfica vence a Juventus em Turim e garante play-off da Champions

O Benfica garantiu esta quarta-feira um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 em casa da Juventus, na oitava e última jornada da fase de liga. O grego Vangelidis Pavlidis inaugurou o marcador, aos 16 minutos, e o turco Orkun Kokçu fixou o resultado, aos 80, consumando a sétima vitória dos encarnados em nove encontros com o conjunto de Turim. Depois do desaire com o FC Barcelona (4-5) na ronda anterior, a formação comandada por Bruno Lage fez o que precisava e manteve uma posição entre os 16 que vão disputar o play-off de acesso aos oitavos de final.