Benfica vence Atl. Madrid por quatro golos sem resposta

Jogo histórico. Entrou bem o Benfica, entrou melhor Kerem Aktürkoglu ao marcar o 1-0 num remate no coração da área, após a assistência de Fredrik Aursnes. O Atl. Madrid tentou reagir, mas sem grande perigo, mesmo assim a equipa espanhola conseguia ter mais posse de bola. A equipa "encarnada" optava por uma resposta rápida, criando boas jogadas mas sem sucesso na finalização final. No segundo tempo, o Benfica voltou confiante e rapidamente chegou ao 2-0 graças a um penálti sobre Pavlidis. Ángel Di María transformou-o eficazmente. A equipa de Madrid pouco ou nada fez na Luz para virar o resultado, e pior ficou, aos 75', quando Alexander Bah marcou de cabeça o 3-0. Perto dos 80', Amdouni caiu na área e o árbitro assinalou novo penálti, devidamente marcado por Orkun Kökçü (4-0). É a segunda vitória do Benfica na Champions em dois jogos, com 6 pontos conquistados, o que coloca a equipa lisboeta na segunda posição. O Benfica recebe na próxima ronda os neerlandeses do Feyenoord, em 23 de outubro.