Benfica vence no Bessa e isola-se no terceiro lugar

É a primeira vitória fora no campeonato. O Benfica venceu o Boavista por 3-0, tendo alcançado uma vantagem de dois golos ainda no primeiro tempo. O Benfica entrou a todo o gás no Bessa e aos 11 minutos já vencia por uma bola graças ao golo de Vangelis Pavlidis, num remate certeiro ao centro da baliza. Aktürkoglu participou na jogada que deu a vantagem aos "encarnados". Ao passar da meia hora, Orkun Kökçü dilatou a vantagem para 2-0 num remate do "meio da rua", novamente com Kerem Aktürkoglu a assistir. Arthur Cabral entrou aos 88' e, pouco depois, fechou as contas em 3-0. Com este resultado, o Benfica isola-se no terceiro posto, a cinco pontos do líder Sporting (18) e a dois pontos do FC Porto, que é o segundo da tabela (15 pontos). Os "axadrezados" fecham a ronda no 15.º lugar, com cinco pontos.