Benfica vence no Dragão e reforça liderança

Coube a Vlachodimos a primeira grande defesa da noite. Depois, o poste e a trave evitaram os festejos do Benfica na mesma jogada. Faltavam 10 minutos para o intervalo e os protagonistas desse lance foram Aursnes e Rafa, este último de cabeça. Esse foi, sem dúvida, o lance de maior perigo junto das balizas, num jogo bem disputado e sem superioridade na balança. Por vezes, as faltas foram mais musculadas, e isso valeu um vermelho ao portista Eustáquio. No segundo tempo, Rafa quase ia marcando, mas o remate saiu ao lado. Vlachodimos foi obrigado a esforços adicionais e, pouco depois, num contra-ataque, Rafa marca para o Benfica, golo que teve de ser validado pelo VAR. Aos 78', Musa teve o segundo nos pés, mas a bola saiu por cima. Otávio acordou o Dragão, aosm82, numa jogada em que desequilibrou pela esquerda, mas sem resultados práticos na área. Mesmo a terminar David Carmo ia traindo Diogo Costa, mas o 2-0 não se consumou. Com esta vitória, o Benfica reforça a liderança (28) da I Liga e aumenta para seis pontos a vantagem sobre os rivais FC Porto.