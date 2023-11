Benfica vira resultado e vence Sporting com dois golos nos descontos

O Benfica venceu o Sporting por 2-1, com dois golos no período de descontos, em jogo da jornada 11 da I Liga de futebol. Com esta vitória os encarnados igualam os leões no topo da classificação. O jogo começou com ligeira superioridade para o Benfica e Rafa, por duas vezes, esteve perto de abrir o ativo. Aos 9 minutos, no coração da área leonina, o atacante encarnado rematou, mas o esférico saiu pertinho do poste esquerdo da baliza de Adán. Ao minuto 12, novamente Rafa com um excelente remate em arco fez a bola bater com estrondo na barra da baliza do Sporting. João Mário esteve perto do golo aos 24 minutos. O chapéu saiu ligeiramente ao lado da baliza de Adán. O Sporting só respondeu perto da meia hora de jogo. Na sequência de um canto cobrado por Pote, Diomande de cabeça no coração da área atirou para Trubin fazer uma grande defesa junto ao relvado. Ao minuto 33, de novo o Sporting com uma excelente oportunidade. Passe de Edwards para Pote rematar para mais uma excelente defesa de Trubin. Está um dérbi aberto e emocionante. Ao minuto 45 golo do Sporting pelo suspeito habitual Viktor Gyökeres. O atacante leonino rematou com o pé direito do lado direito da área ao ângulo superior direito. Assistência de Marcus Edwards depois de um contra-ataque fulminante. No início da segunda parte, minuto 51, o Sporting ficou reduzido a 10. Expulsão de Gonçalo Inácio. Após um mau passe, o central entra de forma dura sobre Rafa e vê o cartão amarelo e consequente vermelho. Ao 64 minutos, Viktor Gyökeres é travado à entrada da área. Pote mete para St. Juste que cruza para o segundo poste, mas Turbin consegue interceptar. Di María rematou forte, ao minuto 77, de fora da área, para excelente defesa de Adán. Grande chance para o atacante e Campeão do Mundo argentino. O Sporting procurou gerir a vantagem, no entanto o Benfica acreditou e nunca desistir, encostando o Sporting às cordas. Advinhava-se o golo dos encarnados. Benfica empata a partida nos descontos, minuto 94. João Neves marca o golo do empate na sequência de um canto. Final dramático para o Sporting na Luz, o Benfica marca por Tengstedt e vence a partida.

