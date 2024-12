Bis de Di María na vitória do Benfica na Choupana

O Benfica isolou-se quinta-feira no segundo lugar da I Liga de futebol, ao vencer na Madeira o Nacional por 2-0, no jogo em atraso da oitava jornada, interrompido devido ao nevoeiro. Um bis do argentino Ángel Di María, aos 59, de grande penalidade, e aos 74, permitiu aos encarnados, que vinham de um empate 1-1 em casa do AVS na última ronda, somarem os três pontos, frente a um Nacional que regressou às derrotas, depois de na jornada passada ter vencido na receção ao Moreirense 1-0. Com este triunfo, o Benfica chega ao segundo lugar isolado, com 35 pontos, menos um do que o comandante e campeão nacional, Sporting, e mais um do que o FC Porto, terceiro, enquanto os alvinegros estão no 13.º posto, com 12.