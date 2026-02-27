Bis de Suárez e golo de Bragança na vitória do Sporting sobre Estoril

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado colombiano marcou aos seis e 16 minutos e, já com o triunfo assegurado, o suplente Daniel Bragança, que tinha entrado em jogo aos 83, sentenciou o resultado na derradeira ocasião, aos 90+4.



A formação ‘verde e branca’ não deixou fugir o líder FC Porto na classificação e continua a acérrima perseguição, com 61 pontos, menos quatro do que a equipa portuense, enquanto o Estoril Praia mantém a sétima posição à condição, com 33.



Rui Borges apostou na mesma ‘receita’ que triunfou na visita ao Moreirense, por 3-0, mantendo o ‘onze’ inicial do Sporting, enquanto Ian Cathro operou apenas uma alteração, ao fazer entrar Guitane na formação titular, em detrimento de Tsoungui.



A partida não podia ter começado da melhor maneira para a turma de Alvalade, ao chegar ao primeiro golo logo aos seis minutos, por intermédio de Luis Suárez, que apareceu completamente solto na grande área após bom cruzamento de Trincão.



O avançado colombiano, que se isolou na lista de melhores marcadores, voltou a ameaçar aos 13, mas chegou mesmo ao ‘bis’ aos 16, novamente a aproveitar uma péssima marcação da defesa estorilista e a surgir sozinho na cara de Joel Robles, desta vez após o grande passe longo de Hjulmand.



Os ‘leões’ alcançaram com tremenda facilidade uma vantagem confortável e foi a partir daí que o jogo acalmou um pouco, num ritmo mais reduzido e com o Estoril Praia a aproveitar para tentar incomodar Rui Silva, mas com muito pouco sucesso.



Geny Catamo também ficou perto do tento aos 29, quando fez uma incursão pelo flanco direito do ataque sportinguista e ficou em excelente posição para finalizar, mas o remate saiu torto por cima, sem mais destaques até ao tempo de intervalo.



Pedro Carvalho e Tsoungui renderam Gonçalo Costa e Alejandro Marqués logo no reatamento e o Estoril Praia melhorou na partida, devido também ao relaxamento do Sporting no segundo tempo, já em modo de ‘gestão’ para o jogo com o FC Porto.



Uma grande defesa de Rui Silva travou o remate rasteiro cruzado de Guitane, aos 62, na melhor ocasião do Estoril Praia para reentrar na discussão do marcador, o que nunca se chegou a verificar, mesmo com a pressão alta exercida pela equipa.



O Sporting manteve sempre a tranquilidade no encontro e, aos 75, Maxi Araújo viu Tsoungui efetuar um fantástico corte que lhe negou o golo, na sequência de uma transição veloz do conjunto ‘leonino’, conduzida por Geny Catamo pela ala direita.



João Simões, Faye, Vagiannidis, Daniel Bragança e Nuno Santos foram a jogo para refrescar a equipa sportinguista, já a pensar no ‘clássico’ de terça-feira, da Taça de Portugal, e Daniel Bragança fechou o encontro com um grande trabalho, aos 90+4.