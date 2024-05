Boavista evita play-off com penálti nos descontos que deu empate com Vizela

Uma grande penalidade convertida por Miguel Reisinho nos descontos permitiu ao Boavista assegurar uma dramática permanência na I Liga de futebol, com um empate frente ao já despromovido Vizela (2-2), na 34.ª e última jornada. Perante quase 20.000 espectadores no Estádio do Bessa, no Porto, o médio evitou uma queda praticamente certa das ‘panteras’ no play-off de manutenção, aos 90+11 minutos, relegando o Portimonense para um duplo encontro com o terceiro classificado da II Liga. O empate com sabor a vitória nasceu de uma grande penalidade assinalada com recurso ao videoárbitro (VAR) e reflete uma época tumultuosa dentro e fora das quatro linhas do Boavista, que também contou com um golo de Joel Silva (53 minutos) para responder às duas vantagens logradas pelo Vizela através de Lebedenko (30) e Matheus Pereira (61).