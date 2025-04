Boavista e Gil Vicente dão esta terça-feira continuidade à jornada 27 da Liga Portuguesa. A equipa do Bessa procura fugir ao último lugar do campeonato, onde se encontra há várias jornadas. O Gil Vicente vem de nova derrota, frente ao Benfica, e está cada vez mais afundado na classificação, tendo o mesmos pontos que o AFS, que está lo lugar de playoff. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.