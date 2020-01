Boavista - Portimonense

Novo ano, nova jornada de futebol profissional. A 15ª jornada da I Liga arranca com dois jogos, com Boavista a receber o Portimonense e o Desportivo das Aves a receber o Santa Clara. Com novo treinador o Boavista quer entrar a ganhar e Daniel Ramos afirma quer ver a equipa a jogar "um futebol mais atrativo, de que as pessoas gostem". A preocupação do novo treinador foi "preparar a equipa o melhor possível" para a estreia, que será diante de "um adversário valioso" num "jogo exigente". António Folha, treinador do Portimonense, admite que a troca de treinadores no Boavista, de Lito Vidigal para Daniel Ramos, complicou a preparação para a partida de regresso ao campeonato. "A mudança de treinador no Boavista deixa-nos alerta, nomeadamente pela forma como se pode apresentar, porque essa mudança pode ter alterado o seu sistema de jogo e muito daquilo que tínhamos observado”, observou, em conferência de imprensa.