O FC Porto tenta recuperar a liderança no Bessa ainda com Casillas no banco. A vitória é o pensamento dos 'azuis e brancos', já que o Sporting passou para a frente do campeonato na sexta-feira, com a vitória (1-0) em casa do Rio Ave. O Boavista está motivado após a vitória na última jornada (3-0) em casa do Estoril.