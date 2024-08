Boccia. Carla Oliveira perde no segundo jogo , mas acredita na passagem

A atleta paralímpica portuguesa perdeu o segundo jogo, frente à alemã, por 7-2 na modalidade de Boccia e está agora dependente da vitória do próximo para continuar a participar na competição.

Carla Oliveira diz que a equipa esteve toda a tarde no pavilhão, o que gerou algum cansaço mais acumulado.



A atleta está triste por não ter conseguido o objectivo , que era voltar a ganhar após a primeira vitória logo pela manhã e diz que esta derrota esteve nos %u201Cpormenores%u201D, o condicionamento do resultado.



Agora as contas estão em aberto, mas o objetivo é ganhar.