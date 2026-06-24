A Bósnia e Herzegovina bateu o Catar por 3-1 na terceira e última jornada do Grupo B do Campeonato do Mundo, resultado que dita a eliminação da equipa oriunda do Médio Oriente. Devido à desvantagem na diferença de golos (5-6 contra 8-3), a Bósnia termina esta fase na terceira posição com os mesmos quatro pontos do Canadá, segundo, hoje derrotado pela Suiça, vencedora do grupo.
Bósnia e Herzegovina elimina Catar do Mundial
Obrigada a cotar-se como uma das oito melhores terceiras classificadas em 12 grupos, numa hierarquia em que é provisoriamente a melhor, a seleção balcânica esteve a vencer por 2-0, com golos de Kerim Alajbegovic, aos 29 minutos, e do guarda-redes Mahmoud Abunada, na própria baliza, aos 34, antes de dissipar as dúvidas aos 80, por Ermin Mahmic.
A formação do Catar, que reduziu por Hassan Al-Haydos, aos 42 minutos, voltou a ser eliminada na primeira fase (tal como em 2022, quando acolheu o torneio), ao ser quarta classificada, com apenas um ponto, num grupo que a Suíça venceu, com sete, à frente do Canadá, segundo, com quatro, em resultado do 2-1 com que os helvéticos venceram os co-anfitriões no outro jogo da ronda.
Bósnia ao ataque
Ofensiva desde o apito inicial, a seleção balcânica testou a atenção de Mahmoud Abunada por duas vezes nos cinco minutos iniciais, em remates de Demirovic e de Sunjic, e adiantou-se no ‘marcador’ num remate de fora da área, colocado junto ao poste esquerdo, indefensável para o guardião catari.
O golo ‘reavivou’ a manobra atacante da seleção europeia, que abrandara a meio da primeira parte, e embalou os pupilos de Sergej Barbarez para o segundo golo, passados cinco minutos, num remate de Edin Dzeko desviado por Sultan Albrake, que Mahmoud Abunada foi incapaz de travar, mesmo a tocar na bola.
Após outro ‘susto’, num remate de Dzeko ao poste, aos 38 minutos, a seleção orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, reagiu à desvantagem nos instantes finais, com eficácia, ao reduzir após lance gizado por Pedro Correia e Edmilson Júnior para o desvio de Al-Haydos.
Forçado a ‘arriscar’ para reaver hipóteses de apuramento para os 16 avos de final, o Catar raramente teve iniciativa na segunda parte, mais lenta e menos emotiva, com a Bósnia-Herzegovina a ameaçar em lances de Demirovic e Bajraktarevic, antes de Mahmic marcar a partir do banco de suplentes, como na derrota perante a Suíça (4-1), num lance de insistência.
Jogo no Estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Bósnia-Herzegovina – Catar, 3-1.
Ao intervalo: 2-1.
Marcadores:
1-0, Kerim Alajbegovic, 29 minutos.
2-0, Mahmoud Abunada, 34 (na própria baliza).
2-1, Hassan Al-Haydos, 42.
3-1, Ermin Mahmic, 80.
Equipas:
- Bósnia-Herzegovina: Nikola Vasilj, Arjan Malic (Amar Memic, 46), Stjepan Radeljic, Nikola Katic (Denis Hadzikadunic, 63), Sead Kolasinac, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic, 46), Ivan Basic, Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic (Dzenis Burnic, 82), Ermedin Demirovic e Edin Dzeko (Ermin Mahmic, 63).
Selecionador: Sergej Barbarez.
- Catar: Mahmoud Abunada, Pedro Correia, Issa Laye, Jassem Gaber (Abdulaziz Hatem, 46), Boualem Khoukhi, Sultan Albrake, Karim Boudiaf (Almoez Ali, 72), Ahmed Fathy (Mohamed Manai, 79), Edmilson Júnior (Ahmed Alaaeldin, 79), Hassan Al-Haydos (Ahmed Alganehi, 55) e Akram Afif.
Selecionador: Julen Lopetegui.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Ahmed Fathy (78) e Ermin Mahmic (82).
Assistência: 66.925 espectadores.
(Com Lusa)