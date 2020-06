Braga-Boavista. I Liga em direto

O Sporting de Braga vai procurar hoje na receção ao Boavista, em jogo de encerramento da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, repor a vantagem sobre o Sporting na luta pelo terceiro lugar.

Depois da vitória dos 'leões' na sexta-feira sobre o Paços de Ferreira (1-0), os bracarenses, que perderam no jogo de retoma do campeonato com o Santa Clara (3-2), entram em campo com os mesmos 46 pontos que o Sporting.



Já o Boavista, que na ronda anterior perdeu com o Moreirense e vai em cinco jogos consecutivos sem vencer (quatro derrotas e um empate), está em 13.º, com 29 pontos, nove acima da zona de despromoção.



O jogo está agendado para as 21:00, no estádio municipal de Braga e será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.