Camarões - Servia, o Mundial em direto

Um empate foi o resultado encontrado num jogo muito energético onde os Camarões entrara a ganhar, mas encontrou uma Sérvia que não baixou os braços e deu a volta ao resultado ainda na primeira parte. No retomar da partida a Sérvia volta a marcar e sentiu que tinha a partida controlada. Todavia os Camarões aproveitaram o menor empenho dos adversários e em três minutos igualaram a partida, resultado que se manteve até ao final. Com este resultado ambas as equipas somam agora dois pontos e só vitória sobre os próximos adversários serve para passar aos oitavos.