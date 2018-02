15h53 – Seleção chega à Cidade do Futebol



Cerca de trinta adeptos esperavam a seleção na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a taça vai ficar exposta.



15h32 – Seleção deixa o Palácio de Belém



Os jogadores deixaram o Palácio de Belém depois de terem estado a festejar a vitória junto de centenas de adeptos que se encontravam no local.



15h20 - Marcelo levanta taça e tira selfie com a seleção



A seleção nacional de futsal conquistou o campeonato da Europa da modalidade.



Os campeões europeus foram recebidos este domingo pelo Presidente da República no Palácio de Belém.O Presidente da República recordou os momentos do jogo, que terminou com a vitória da seleção portuguesa frente a Espanha.Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu a “união” demonstrada pela seleção."Humildade significa fazer e ganhar cada jogo com grande consistência e cada jogo é um recomeço como se não tivesse ficado nada para trás e, depois, aquilo de que se fala pouco - rigor no trabalho. Muitas vezes, temos a teoria de que basta um génio ou talento sem trabalho para se chegar a um objetivo. Isso não existe. O mundo está cheio de génios que não chegaram a sítio nenhum por falta de trabalho", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das bicas da residência oficial do chefe de Estado.O presidente da Assembleia da República considera que a receção no Palácio de Belém é merecida.O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, descreveu a sua experiência de vida em termos de feitos desportivos, sublinhando que Portugal passou de nada ganhar até, "agora, nos momentos decisivos" triunfar, passando também pela fase em que tinha hipóteses, mas falhava sempre."Agora estamos a chegar àquela fase em que nos momentos decisivos ganhamos. É preciso ter uma preparação técnica, tática, mas também cultural, física e para a vitória. Não é qualquer grupo que consegue. Parabéns", disse, desejando que este "hábito de ganhar qualquer coisa de importante todos os anos se prolongue, já este ano, no Mundial de futebol Rússia2018.O ministro da Educação confessou ter sido um praticante da modalidade na sua "meninice" num "enorme clube que se chama desporto escolar e também nos torneios associativos e municipais" e elogiou a "sagacidade, argúcia, astúcia e capacidade" da seleção das "quinas".###"Ontem tive oportunidade de ver o jogo e de como o país vibrava de forma especial convosco. Todos nós fomos entendendo nos últimos anos que o futsal é um desporto de corpo inteiro - com a explosão do hóquei em patins, agressividade defensiva do andebol e taticismo do basquetebol -, e que cada um de vocês foi reinventando, ao longo da última década, o futsal a nível mundial", disse.O presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes fala na aposta na “formação”.Fernando Gomes, presidente da FPF, sublinhou o bom hábito de os atletas portugueses serem tantas vezes convidados para a residência oficial do Presidente da República, onde este domingo se comemorou mais um título internacional.“Estamos aqui a celebrar o nome de Portugal. Com a conquista que já era merecida por estes jovens”, afirmou Fernando Gomes.O capitão da seleção agradeceu ao Presidente da República o facto de receber os jogadores campeões europeus de Futsal.“Nós tínhamos um sonho. Esse sonho ontem tornou-se realidade. Dia 10 vai ficar marcado para a história. O futsal conseguiu tocar o céu”, afirmou Ricardinho no Palácio de Belém.“Tenho orgulho em ser português”, rematou.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe os jogadores na Sala das Bicas no Palácio de Belém.Além de Marcelo Rebelo de Sousa, estão presentes na sala, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.A seleção campeã de futsal foi recebida com aplausos por vários adeptos que se encontravam à porta do Palácio de Belém.O autocarro que transporta a seleção já deixou o aeroporto de Lisboa e ruma agora ao Palácio de Belém onde a equipa vai ser recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Depois de deixar o Palácio de Belém, a seleção desloca-se para a Cidade do Futebol em Oeiras.Jorge Braz, que renovou com a seleção até 2020, afirma que está a viver “um sonho”.O selecionador não coloca de lado a possibilidade de Portugal poder chegar ao mundial da modalidade, que decorre dentro de dois anos.O jogador agradeceu a “todos os portugueses” que se deslocaram ao Aeroporto de Lisboa e sublinhou que "desporto não é só futebol".“Estamos todos de Parabéns! Portugal foi fantástico e agora queremos estar mais vezes”.Os campeões europeus são recebidos em euforia no Aeroporto Humberto Delgado.Ricardinho, que eleito o melhor jogador do europeu, encabeça a saída dos jogadores com a taça na mão.Os jogadores da seleção estão prestes a sair do aeroporto. Às 15h00 vão ser recebidos pelo Presidente da República, no Palácio de Belém.O voo da Lufthansa que transportou a seleção nacional aterrou em Lisboa. A comitiva deixou Liubliana (Eslovénia) ao início da madrugada e fez uma escala, de cerca de três horas, no aeroporto de Munique (Alemanha).Algumas dezenas de adeptos estão no aeroporto de Lisboa a aguardar a saída dos jogadores.Antes de se dirigirem para a Cidade do Futebol em Oeiras, os campeões europeus vão ser recebidos pelo Presidente da República no Palácio de Belém.Ricardinho, eleito o melhor jogador do europeu, e Jorge Braz, o selecionador nacional, vão estra em direto no Telejornal.O selecionador nacional diz que há muito que Portugal merecia ser campeão.Jorge Braz sublinha que este é o caminho para a equipa portuguesa.O selecionador português de futsal, Jorge Braz, renovou o contrato até 2020. Citado na página oficial da FPF, Jorge Braz disse estar "muito satisfeito" com a renovação e que "esta continuidade é o reconhecimento de todo um trabalho desenvolvido ao longo de alguns anos".O Presidente da República felicitou a seleção portuguesa de futsal pela conquista do título de campeão europeu, enaltecendo a "prestação ímpar" da equipa que "enche de orgulho" todos os portugueses."Mais uma vez os portugueses demonstraram que quando são bons são os melhores. A prestação ímpar dos nossos compatriotas provou as qualidades e o mérito destes atletas que conquistaram pela primeira vez o Campeonato da Europa de Futsal, feito que enche de alegria e orgulho o Presidente da República e todos os portugueses", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que é um triunfo merecido."Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter.No 'tweet', publicado minutos depois do final do jogo contra a Espanha, que decorreu em Ljubljana, António Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".A Seleção Nacional conquistou o seu primeiro titulo europeu de futsal, ao impor-se à heptacampeã Espanha por 3-2, num jogo "impróprio para cardíacos".A menos de um minuto do fim do jogo, um livre direto marcado por Bruno Coelho deu o campeonato da Europa de Futsal a Portugal.Um momento acompanhado em direto pela Antena 1.Em Ljubljana, na Eslovénia, Ricardinho adiantou os portugueses logo nos primeiros minutos da final, mas Espanha, com dois golos, virou o resultado a seu favor no segundo tempo.Mesmo no limite, a cerca de um minuto do final da partida, Bruno Coelho igualou a contenda, forçando o prolongamento.Nesta fase, com ambas as equipas a mostrarem respeito mútuo, o sonho português tremeu com a saída por lesão do melhor jogador do Mundo, Ricardinho, mas um livre direto marcado por Bruno Coelho, a menos de um minuto do fim, deu o primeiro título europeu a Portugal.