O Casa Pia e o AVS empataram domingo a um golo, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Rio Maior. João Goulart adiantou os anfitriões, aos 12 minutos, e Gustavo Assunção restabeleceu a igualdade, aos 72, na transformação de uma grande penalidade. Com este resultado, o Casa Pia mantém-se no 10.º lugar, com 14 pontos, enquanto o AVS continua em 14.º, com 11.