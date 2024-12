Casa Pia ganha em Braga

O Sporting de Braga sofreu a terceira derrota em casa na presente edição da I Liga ao claudicar por 1-2 perante o Casa Pia, em jogo da 16.ª jornada da prova.

Telasco Segovia, aos 40 minutos, pôs o Casa Pia na frente, El Ouazzani ainda empatou antes do intervalo (45+1), mas Nuno Moreira fez o resultado final (70), colocando a equipa lisboeta no sétimo lugar e em risco a quarta posição dos minhotos, que podem ser ultrapassados pelo Santa Clara.



Carlos Carvalhal frisou querer melhorar o registo em casa, que é pior do que fora, e a direção liderada por António Salvador abriu as portas do estádio.



O apoio fez-se sentir no início, mas os minhotos sofreram a terceira derrota no seu reduto – não vencem em casa há mais de dois meses – e, com uma péssima exibição, saíram vaiados pelos cerca de 20 mil adeptos presentes.



O Casa Pia, que depois de perder as primeiras três jornadas do campeonato só registou mais duas derrotas nos quatro meses seguintes, com o FC Porto e Sporting (ambas fora e por 2-0), somou a terceira vitória seguida no campeonato, o seu melhor registo.



Sem Paulo Oliveira, com um problema muscular, e André Horta, baixa de última hora devido a síndrome gripal, Carlos Carvalhal fez duas alterações em relação à equipa que bateu o Santa Clara, na jornada anterior (2-0), lançando Robson Bambu e João Moutinho.



Já o treinador do Casa Pia, João Pereira, repetiu o ‘onze’ que bateu o Arouca (3-1) na última ronda.



Com um Casa Pia personalizado a sair quase sempre bem desde trás, o Sporting de Braga mostrou-se errático e sem ideias, com apenas dois lances de algum perigo, mas ambos à figura de Sequeira, por El Ouazzani (34 minutos) e Niakaté (39).



Seria mesmo o Casa Pia a marcar, explorando as debilidades defensivas dos minhotos, com Larrazabal a deixar Yuri Ribeiro pelo caminho e a servir Telasco Segovia, que, com um desvio subtil, enganou Robson Bambu e Matheus (40).



A equipa lisboeta ficou muito perto de aumentar a vantagem pouco depois, e por duas vezes, primeiro com Kraev, de cabeça, após livre de Lelo (44 minutos) e depois por Cassiano, valendo aí Matheus (45).



O Sporting de Braga teve um último assomo já nos descontos, conseguindo dois cantos seguidos e foi dessa forma que chegou ao empate, com El Ouazzani a bater José Fonte nas alturas (45+1 miniutos).



Gabri Martínez surgiu no lugar de Yuri Ribeiro após o intervalo no Sporting de Braga e, no Casa Pia, João Pereira fez uma dupla substituição à hora de jogo, apostando em André Geraldes e Beni.



Aos 70 minutos, André Geraldes fugiu pela direita perante um ‘buraco’ deixado por Gabri Martínez e assistiu Nuno Moreira, que, com todo o tempo do mundo, rematou em arco fazendo o segundo golo dos casapianos.



A segunda parte foi ainda mais parca em lances de perigo para o Sporting de Braga e nem a tripla substituição operada por Carvalhal logo a seguir, refrescando a defesa (Arrey-Mbi), meio-campo (Gharbi) e o ataque (Roberto Fernández) mudou alguma coisa.



O resultado manteve-se inalterável e, no final, os adeptos bracarenses mostraram lenços brancos e uma forte vaia à equipa.