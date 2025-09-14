Casa Pia regressa aos triunfos

Depois de duas derrotas consecutivas na I Liga, o Casa Pia venceu por 2-0 na visita ao Arouca, em jogo da quinta jornada da prova.





O Casa Pia adiantou-se no marcador com um golo do experiente avançado brasileiro Cassiano, aos 14 minutos. David Sousa teve uma estreia de sonho e sentenciou o encontro aos 67 minutos.



Com este resultado, o Arouca desceu para o 12º lugar, com cinco pontos, enquanto os 'gansos' subiram para a nona posição, com seis.



Os 'lobos' tentaram assumir o controlo do jogo desde início, porém, a pressão alta da formação visitante complicou bastante essa intenção. Aos oito minutos, Cassiano isolou Livolant na cara de João Valido, que se mostrou atento e impediu o golo, e pouco depois, Danté respondeu para a equipa da casa, com um remate potente de fora de área, travado por Patrick Sequeira.



O Casa Pia continuava a não dar espaço para a saída de bola do adversário e, aos 14 minutos, Larrazabal interceta um passe dentro da área arouquense e assiste Cassiano que inaugurou o marcador com um remate rasteiro, naquele que foi o seu primeiro golo na época 2025/26.



Apesar de dominar a posse de bola, a equipa de Vasco Seabra nunca conseguiu ameaçar verdadeiramente a baliza adversária e terminou o primeiro tempo com apenas dois remates, contra sete dos 'gansos'.



A formação da casa entrou mais agressiva no segundo tempo, com Fontán e Danté a ameaçarem a igualdade na sequência de bolas paradas. Contudo, foi o Casa Pia a aumentar a vantagem, aos 67 minutos, através de um cabeceamento exímio do estreante David Sousa, após um cruzamento de Livolant na ala direita.



O Arouca tentava reentrar na discussão do jogo e, aos 74, o recém entrado Puche conseguiu sair bem da marcação a partir do flanco esquerdo, mas o remate saiu a rasar o poste da baliza defendida por Sequeira.



A cinco minutos do fim do tempo regulamentar, a partida foi interrompida devido a uma falha nos holofotes do Estádio Municipal de Arouca, que rapidamente foi resolvida. O tempo adicional não viu nenhuma alteração no marcador e ficou marcado por várias faltas e advertências para ambas as equipas, bem como algumas confusões tanto no banco como nas bancadas.







(Com Lusa)

