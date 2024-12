Casa Pia vence Arouca e fortalece posição na metade de cima da tabela

O Casa Pia venceu sexta-feira na receção ao Arouca 3-1, no jogo de abertura da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos casapianos fortalecerem a sua posição na metade de cima da tabela. Dois golos no espaço de um minuto, aos 19 e 20 minutos, por Livolante e Lelo, respetivamente, permitiram ao Casa Pia, que somou o terceiro jogo consecutivo sem perder e segundo seguido a vencer, ganhar uma vantagem de dois golos, o Arouca, que na ronda anterior tinha vencido na receção ao Santa Clara, ainda reduziu por Treza, aos 63, mas Obeng, aos 88, sentenciou o encontro. Com esta vitória, o Casa Pia sobe provisoriamente ao sétimo posto, com 20 pontos, enquanto o Arouca continua em situação complicada, sendo o atual 17.º e penúltimo cassificado, com 11 pontos.