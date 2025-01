A necessitar de pelo menos um ponto, o Sporting recebe, no Estádio de Alvalade, a equipa do Bolonha já afastada da próxima fase da Liga dos Campeões. A equipa leonina perdeu os últimos três encontros na competição e procura voltar aos triunfos para assegurar um liugar no play-off da competição milionária de clubes. A partida será dirigida pelo francês Benoit Bastien.