Confederação do Desporto de Portugal defende "choque desportivo" no OE 2025

Em entrevista à Antena1, Daniel Monteiro, presidente da CDP, diz que a Confederação já comeou a reunir-se com os vários partidos políticos para discutir o subfinanciamento do Desporto. A CDP enviou simultaneamente uma carta em que comunica a posição conjunta das várias federações desportivas ao primeiro-ministro Luís Montenegro. Daniel Monteiro acredita que o líder do governo é sensível a estas preocupações.



O presidente da Confederação do Desporto de Portugal salienta ainda que é preciso inverter a "elitização" da prática desportiva federada em Portugal.





Uma entrevista para ouvir na íntegra na Tarde Desportiva deste domingo.