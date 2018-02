O Desportivo das Aves e o Caldas jogam esta quarta-feira uma jornada história da Taça de Portugal. Pela primeira vez, ambas as equipas vão participar nas meias-finais da prova Rainha e tentar alcançar um inédito lugar na final da Taça de Portugal. No campo do Desportivo das Aves, José Mota promete uma equipa avense ambiciosa com respeito pelo adversário que vai ter o apoio das Caldas da Rainha em peso no estádio para viver um momento de festa. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.